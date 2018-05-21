Kriptopara – Piyasa Hacmi 390 Milyar Doların Üzerinde

– Kripto para birimleri piyasalarında tepki alımlarının etkisiyle sabah saatlerinde başlayan artış eğilimi yerini düşüşe bıraktı ve toplam piyasa hacmi 390 milyar dolar düzeyinhe geriledi.

Toplam 1,593 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.06'lık artışla 8,526 dolara yükseldi. Yüzde 18.04 artışla 0.083 dolara yükselen TRON da, genel sıralamada 10. sıradan 9. sıraya çıktı.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden tümü son 24 saatte artarken, en yüksek hacimli ilk 100 arasından son 24 saatte artan 85 kripto para biriminden yüzde 24.49'luk bir artışla en çok 33'üncü sıradaki Bytom arttı.

Piyasadaki genel artış eğiliminin etkisiyle, Cumartesi günü 466 milyar dolara kadar yükselen piyasa hacmi 26 milyar dolara denk gelen yüzde 16'lık düşüşle 390 milyar 936 milyon dolara düştü.

Bitcoin 145 milyar 336 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 37.2'sini oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 17 milyar 162 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 3.06

Ethereum yüzde 1.52

Ripple yüzde 2.74

Bitcoin Cash yüzde 3.68

EOS yüzde 4.07

Litecoin yüzde 2.45

Cardano yüzde 6.91

Stellar yüzde 3.92

TRON yüzde 18.04 yükseldi.

IOTA yüzde 2.57 - İstanbul