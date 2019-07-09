KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 345 milyar doların üzerinde

– Kripto para birimleri piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'in 12 bin 500 doların üzerine çıkmasının ardından görülen artış eğilimi, Facebook'un kripto para birimi Libra'ya yönelik açıklamalarla piyasada etkili olan dalgalanmalara rağmen devam etti ve piyasa hacmi 345 milyar doların üzerine çıktı.

Bitcoin'in Salı günü yeniden 12 bin 500 doların üzerinde işlem görmesiyle piyasada etkili olan artış eğilimi, Çin Merkez Bankası'ndan (PBoC) Libra'ya yönelik açıklamaların ardından hafifledi. PBoC üst düzey yöneticilerinden mu Changchun Facebook'un kripto para birimi Libra'da kullanılan teknolojinin saniye başına işlem sayısının yeterli olmaması sebebiyle merkezi gözetime tabi tutulması gerektiğini söyledi.

Caixin'de yayınlanan bir yazıda Changchun, merkez bankasının Pekin'de Libra'nın hala erken evrelerinde ve dengesiz bir kod kalitesine sahip olduğunu belirtti. Changchun, şunları yazdı:

"Libra merkezi blockchainden merkezsizleşmiş blockchaine beş yıllık bir geçiş süreci sundu fakat bu zaman çizelgesini takip etmek zor. Libra'nın blockchain kullanmasına gerek yok fakat blockchain kullanımı kripto para birimleri endüstrisi fiki ve desteğini alarak diğer yatırımcıların da dikkatini çekiyor."

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4.57 artışla 12 bin 419 dolara yükseldi ve 221 milyar 168 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 63.9'unu oluşturdu.

Toplam 2,322 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 61'i düşerken, yüzde 18.49 ile en çok 90'ıncı sıradaki Dent değer kaybetti. En büyük 10'dan da son 24 saatte yüzde 0.49, yüzde 0.08 ve yüzde 2.12 ile sırasıyla yalnızca Ripple, EOS ve Binance Coin düştü.

Piyasadaki karışık seyre paralel olarak piyasa hacmi 350 milyar doları gördükten sonra son 24 saatte yüzde 2.62 artışla 346 milyar 297 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 83 milyar 232 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 4.57

2.Ethereum yüzde 1.67

4.Litecoin yüzde 0.17

5.Bitcoin Cash yüzde 1.09

8.Tether yüzde 0.12

9.Bitcoin SV yüzde 1.20

10. TRON yüzde 2.25 yükselirken

3.Ripple yüzde 0.49

6.EOS yüzde 0.08

7.Binance Coin yüzde 2.12 düştü.

Kaynak: DHA

- İstanbul