KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 325 milyar doların üzerinde

– Kripto para birimleri piyasalarında yılın en yüksek düzeyleri sonrası görülen düzeltme hareketinin etkisiyle dalgalanmalar sürerken, yeni öngörülerle piyasada etkili olan artışa paralel olarak piyasa hacmi 325 milyar doların üzerine yükseldi.

Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'de görülen yukarı ve aşağı yönlü hareketlerin ardından piyasada etkili olan dalgalanmalarla karışık bir seyir izlendi. 4chan isimli forumda daha önce Bitcoin'in Aralık 2018'de 3,200 dolarla en düşük düzeyini ve Nisan ayında da 5,300 dolar düzeyini göreceği öngörüleriyle bilinen anonim bir analist, mevcut verilere göre Bitcoin'in 2020 Kasım ayında 87 bin dolar düzeyine yükseleceğini öngördü. Temmuz ayında Bitcoin'in 9,200 dolar düzeylerinde hareket edeceğini öngören anonim analist, piyasanın en yüksek hacimli kripto para biriminin Şubat 2020'de 29 bin dolar düzeyini gördükten sonra Kasım'da 87 bin dolarla rekor düzeyini göreceğini belirtti. Fiyat grafiklerinde Bitcoin'in yeni bir yüksek düzey görmesinin ardından fiyatının ikiye katlandığına dikkat çeken analist, söz konusu durumun 2013'ten bu yana istikrarını koruduğunu öne sürdü.

Söz konusu öngörünün yanında Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, ülkenin merkez bankası olan Banco de Venezuela'ya ülkenin kripto para birimi Petro'yu kabul etme çağrısı yaptı. Venezuela Maliye Bakanı'nın resmi Twitter hesabında yer alan paylaşıma göre Madura, bankanın kuruluşunun 10'uncu yıl kutlamaları için "bütün departmanlarda Petro dairesi" açılmasını söyledi.

Gelişmelerin ardından piyasada genel bir artış eğiliminin hakim olduğu görülürken, piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.91 artışla 11 bin 444 dolara yükseldi ve 203 milyar 773 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 62.2'sini oluşturdu.

Toplam 2,320 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 74'ü yükseldi ve piyasadaki artışa son 24 saatte yüzde 19.07 ile 52'nci sıradaki ICON öncülük etti. En büyük 10'dan da en çok artış yüzde 8.67 ile 10'uncu sıradaki TRON'da görüldü.

Piyasadaki olumlu görünümün etkisiyle toparlanan piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 2.1 artışla 327 milyar 819 milyon dolara yükseldi. Piyasa hacmi 330 milyar dolar düzeyine yaklaşırken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 61 milyar 794 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 1.91

Ethereum yüzde 5.62

Ripple yüzde 0.05

Litecoin yüzde 0.59

Bitcoin Cash yüzde 1.07

EOS yüzde 2.32

Binance Coin yüzde 3.0

Tether yüzde 0.48

Bitcoin SV yüzde 0.25

TRON yüzde 8.67 yükseldi. (Grafik)



Kaynak: DHA

- İstanbul