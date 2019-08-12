KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 300 milyar dolara yaklaştı

12.08.2019 10:08

Çin Merkez Bankası'nın (PBoC), Çin'in kendi kripto para biriminin piyasa sürülmeye hazır olduğu açıklamalarının ardından piyasada görülen dalgalanmalar hafiflerken, piyasa hacmi 297 milyar 117 milyon dolarla 300 milyar dolara yaklaştı.

Coin Telegraph'da yer alan habere göre PboC Başkan Yardımcısı mu Changchun, beş yıllık araştırma sürecinin ardından blockchain teknoloji temelinde bir prototipin hazırlandığını söyledi. China Finance 40 Froum'da yaptığı açıklamada Changchun bunun yanında, perakendecilerden yüksek uyumluluk performansı beklenen Çin kadar büyük bir ülkede yalnızca blockchaine dayalı bir dijital para birimi kullanımının oldukça zor olabileceği konusunda uyardı. Changchun, PBoC'nin üst düzey, ticari bankaların ikinci düzeyde olmak üzere, yeni dijital para biriminin ülkenin "büyük alanı ve kalabalık nüfusunun oluşturduğu karmaşık ekonomisine" hizmet verebilmek amacıyla iki basamaklı bir işletim sistemine sahip olacağı vurgulandı.

Gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.22 artışla 11 bin 400 dolara yükseldi ve 203 milyar 745 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 68.6'sını oluşturdu.

Toplam 2,440 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 69'u yükseldi ve piyasadaki artışa yüzde 24.21 ile 88'inci sıradaki Maximine Coin öncülük etti. En büyük 10'dan da son 24 saatte yüzde 0.34 ile yalnızca Monero düşerken, yüzde 5.09 ile de en çok Bitcoin Cash yükseldi.

Piyasadaki toparlanmaya paralel olarak piyasa hacmi 297 milyar 117 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 48 milyar 730 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.22

2.Ethereum yüzde 1.39

3.Ripple yüzde 0.86

4.Bitcoin Cash yüzde 5.09

5.Litecoin yüzde 1.19

6.Binance Coin yüzde 0.96

7.Tether yüzde 0.46

8.EOS yüzde 0.07

9.Bitcoin SV yüzde 1.25 yükselirken

10.Monero yüzde 0.34 düştü. (Grafik)

Kaynak: DHA