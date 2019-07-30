KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 265 milyar doların üzerine yükseldi

Kripto para birimleri piyasalarında görülen düşüş eğilimi, tepki alımlarının ardından hafiflerken piyasa hacmi 265 milyar dolar düzeyine yükseldi.

Küresel gelişmeler kapsamında ise İran hükümetinin kripto para madenciliğini yasal olarak tanıdığı açıklandı. Mehr Ajansı'nın haberine göre kripto para madenciliği yapmak isteyenlerin Sanayi, Madencilik ve Ticaret Bakanlığı'ndan lisans alması gerekecek.

Bunun yanında ABD'li teknoloji şirketi Facebook, kripto para birimi Libra'nın "bazı faktörler sebebiyle" planlandığı üzere 2020 yılında piyasaya sürülemeyebileceği konusunda yatırımcıları uyardı.

Facebook çeyrek dönem raporunda, Libra'ya ilişkin risk faktörleri kapsamında, söz konusu kripto para birimi projesinin Haziran'da tanıtılmasından bu yana çeşitli yasa yapıcı ve düzenleyici tarafından eleştirildiğine dikkat çekildi.

Gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.36 artışla 9,581 milyar dolara yükseldi ve 171 milyar 4 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 64.5'ini oluşturdu.

Toplam 2,402 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 53'ü yükseldi ve yüzde 11.88 ile en çok 24'üncü sıradaki Crpto.com Chain değer kazandı. En büyük 10'dan da son 24 saatte 0.01, yüzde 0.95 ve yüzde 0.09 ile sırasıyla yalnızca Etheruem, Binance Coin ve Stellar düştü.

Piyasadaki toparlanmaya paralel olarak piyasa hacmi 265 milyar 307 milyon dolarla 265 milyar dolar düzeyinin üzerine çıktı. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 45 milyar 92 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.36

3.Ripple yüzde 2.50

4.Litecoin yüzde 0.94

5.Bitcoin Cash yüzde 1.91

7.Tether yüzde 0.31

8.EOS yüzde 0.34

9.Bitcoin SV yüzde 1.02 yükselirken

2.Ethereum yüzde 0.01

6.Binance Coin yüzde 0.95

10.Stellar yüzde 0.09 düştü. (Grafik)

Kaynak: DHA