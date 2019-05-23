KRİPTOPARA - Piyasa hacmi 240 milyar doların üzerine çıktı

– Kripto para birimleri piyasalarında çeşitli açıklamaların etkisiyle görülen düşüş devam ederken, tepki satışlarının etkisiyle görülen hafif toparlanmayla piyasa hacmi 240 milyar dolar düzeyine yükseldi.

Toplam 2,202 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.14 düşüşle 7,721 dolardan işlem gördü. Bitcoin, 136 milyar 807 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 56.9'unu oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.10 ile yalnızca Binance Coin yükselirken, yüzde 5.39 ile en çok Cardano değer kaybetti.

En büyük 100'den de son 24 saatte 78'i gerilerken, piyasadaki düşüşe yüzde 22.23 ile 31'inci sıradaki Qtum öncülük etti.

Gelişmelerin ardından piyasa hacmi 240 milyar 461 milyon dolara yükselirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 80 milyar 683 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 2.14

2.Ethereum yüzde 4.15

3.Ripple yüzde 4.24

4.Bitcoin Cash yüzde 4.01

5.Litecoin yüzde 3.03

6.EOS yüzde 5.17

8.Tether yüzde 0.03

9.Stellar yüzde 5.35

10.Cardano yüzde 5.39 düşerken

7.Binance Coin yüzde 0.10 yükseldi. (Grafik)

Kaynak: DHA

- İstanbul