Kriptopara – Piyasa Hacmi 175 Milyar Doların Üzerinde

– Kripto para birimleri piyasalarında çeşitli açıklamaların etkisiyle dalgalanmalar sürerken, Bitcoin 5,000 doların, toplam piyasa hacmi de 175 milyar doların üzerinde hareket ediyor.

Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin fiyatının yıl sonuna yeniden yükseleceğine ilişkin yapılan çeşşitli öngörülerin etkisiyle son 24 saatte yüzde 1.58 artışla 5,179 dolara yükseldi ve 91 milyar 404 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.9'unu oluşturdu.

Toplam 2,171 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminde görülen artış eğilimine son 24 saatte yüzde 14 artışla Bitcoin Cash öncülük ederken, en büyük 100'den de 43'ü düştü ve yüzde 8.51 ile en çok 12'nci sıradaki Bitcoin SV değer kaybetti.

Piyasada görülen dalgalanmaya rağmen piyasa hacmi 175 milyar dolar üzerindeki seyrini kordu ve 176 milyar 105 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 41 milyar 310 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 20 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 1.58

2.Ethereum yüzde 1.47

3.Ripple yüzde 0.55

4.Bitcoin Cash yüzde 14

5.Litecoin yüzde 4.26

6.EOS yüzde 3.02

7.Binance Coin yüzde 1.16

8.Tether yüzde 0.05

9.Stellar yüzde 1.45

10.Cardano yüzde 1.44 yükseldi. (Grafik) - İstanbul

Kaynak: DHA