Kriptopara - Kripto Paraların Yönü Yukarıya Döndü

– İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para birimleri piyasasının hacmi hafta ortasından bu yana gösterdiği düşüş sonrasında yeniden yükseldi.



Fiyatların yükselmesiyle, internet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para birimleri piyasasının hacmi de fiyat artışlarına bağlı olarak genişlemeye başladı.



Goldman Sachs'ın kripto para işlem masası kuracağını duyurmasının etkisiyle, 11 bin dolar düzeyine kadar gerileyen Bitcoin'in fiyatı yeniden 15 bin dolar bandına yükseldi.



Piyasanın sürükleyicisi Bitcoin başta olmak üzere genel fiyat artışlarına bağlı olarak, kripto para piyasasının toplam hacmi sabah saatlerine göre 45 milyar dolar artarak 592 milyar dolara çıktı.



Kripto para piyasasının belirleyicisi, geçtiğimiz hafta 20 bin dolar seviyesine ulaşan Bitcoin, son günlerdeki fiyat kayıplarının ardından düne göre artış göstererek 15 bin 379 dolardan işlem görüyor.



Bitcoin 240 milyar dolarlık piyasa değeriyle, toplam 1,377 adet kripto paranın oluşturduğu 592 milyar dolarlık piyasanın yüzde 43.6'sını oluşturuyor. Kripto para piyasasında son 24 saatlik işlem hacmi ise 40.9 milyar dolar olarak kaydedildi.



Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler, Bitcoin yüzde 21.02, Litecoin yüzde 37.72, Ethereum yüzde 24.11, Bitcoin Cash yüzde 57.87 ve Ripple yüzde 34.79 yükseldi - İstanbul