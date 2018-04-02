Kriptopara – Güney Kore Kararıyla Piyasa Yükselişe Geçti

– Kripto para birimleriyle ilgili açıklanan düzenleme haberlerinin etkisiyle piyasadaki dalgalanmalar sürerken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminde genel bir artış gerçekleşti.

Güney Kore Strateji ve Finans Bakanlığı'nın Haziran ayına kadar kripto para birimlerine yönelik bir vergilendirme sistemi açıklanacağını duyurması ve bu açıklamayla kripto para birimlerinin ülke genelinde yasaklanacağı iddiasının ortadan kalkmasının da etkisiyle kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli ilk 10 sanal para biriminden onu da arttı.

Toplam 1,596 adet sanal para biriminin oluşturduğu kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.23 artarak yedi bin 100 dolara yükseldi. 8 Ocak'ta 17 bin 500 dolar seviyesine yükselerek 2018 rekorunu kıran Bitcoin, 120 milyar 377 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 45.5'ini oluşturdu.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 11.20'lik bir artışla en çok yükselen Stellar olurken, piyasadaki genel artış eğilimin de etkisiyle piyasa hacmi sabah saatlerine göre yedi milyar dolara denk gelen yüzde 2.7'lik bir artışla 265 milyar 618 milyon dolara yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 12 milyar 24 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 5.23

Ethereum yüzde 3.48

Ripple yüzde 4.32

Bitcoin Cash yüzde 5.59

Litecoin yüzde 6.32

EOS yüzde 4.68

Stellar yüzde 11.20

Cardano yüzde 7.02

NEO yüzde 4.31

IOTA yüzde 0.64 arttı. - İstanbul