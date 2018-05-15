Kriptopara – En Yüksek Hacimli İlk 100'den 91'i Arttı

– Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli kişi ve kurumlardan gelen açıklamaların ardından piyasada son zamanlarda etkili olan dalgalanmanın yerini artışa bırakmasıyla en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden 91'i arttı.

Toplam 10,988 adet piyasada işlem gören 1,610 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.31'lik bir artışla 8,773 dolara yükseldi.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 7.77'lik bir artışla en çok Litecoin ve ilk 100 arasında yüzde 44.61'lik bir artışla en çok Zcash yükseldi.

En yüksek hacimli ilk 100'de görülen genel artış seyrinin etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 22 milyar dolara denk gelen yüzde 5.6'lı kbir artışla 408 milyar 552 milyon dolar düzeyine yükseldi.

Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin 149 milyar 422 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 36.6'sını oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 22 milyar 897 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 4.29

Ethereum yüzde 4.64

Ripple yüzde 4.34

Bitcoin Cash yüzde 3.43

EOS yüzde 1.94

Litecoin yüzde 7.87

Cardano yüzde 3.38

Stellar yüzde 4.69

IOTA yüzde 3.53

TRON yüzde 0.96 yükseldi. - İstanbul