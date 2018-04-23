Kriptopara – En Yüksek Hacimli İlk 100'den 25'i Düştü

– Kripto para birimleri piyasalarında sabah başlayan artış eğilimi devam ederken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden 25'i düştü.

Toplam 10,654 adet piyasada işlem gören 1,584 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.39'luk bir artışla 8,932 dolara yükseldi. Bitcoin 151 milyar 802 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 37.9'unu oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 20.08'lik bir artışla en çok Bitcoin Cash yükselirken, en çok düşüş yüzde 10.15'le 63'üncü sıradaki Dentacoin'de görüldü.

Piyasadaki genel artış eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi 401 milyar 351 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 22 milyar 696 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 0.39

Ethereum yüzde 2.96

Bitcoin Cash yüzde 20.08

EOS yüzde 1.74

Litecoin yüzde 1.37

IOTA yüzde 3.87

NEO yüzde 1.41 yükselirken,

Ripple yüzde 1.69

Cardano yüzde 1.01

Stellar yüzde 1.56 düştü. - İstanbul