Kriptopara – En Yüksek Hacimli İlk 10'dan Dokuzu Düştü

– Kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalanmaların etkisiyle piyasa hacminde öğle saatlerinde görülen artış eğilimi, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminin dokuzunun gerilemesiyle yerini düşüşe bıraktı.

Toplam 1,610 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.41'lik bir düşüşle 8,564 dolara gerilerken, 145 milyar 899 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 36.7'sini oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından 77'sinin ve en yüksek hacimli ilk 10'dan dokuzunun düşmesiyle piyasa hacmi sabah saatlerine göre 11 milyar dolara denk gelen yüzde 2.7'lik bir düşüşle 397 milyar 314 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 21 milyar 114 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 2.41

Ethereum yüzde 1.57

Ripple yüzde 3.26

Bitcoin Cash yüzde 4.74

EOS yüzde 5.11

Litecoin yüzde 3.12

Cardano yüzde 3.91

Stellar yüzde 4.22

TRON yüzde 5.82 düşerken

IOTA yüzde 0.82 yükseldi. - İstanbul