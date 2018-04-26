Kriptopara – En Yüksek Hacimli 10 Birimden Altısı Arttı

– Kripto para birimleri piyasalarında geçtiğimiz günlerde görülen artış kar satışlarıyla yerini düşüşlere bıraktı ve en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden altısı arttı.

Toplam 1,598 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.47'lik bir düşüşle 8,908 dolara inerken, 151 milyar 437 milyon dolarlık piyasa hacmiyle Bitcoin piyasanın yüzde 38.1'ini oluşturdu. Piyasanın toplam hacmi de 397 milyar dolar ile 400 milyar doların altında kaldı.

Toplam 10 bin 539 farklı borsada işlem gören kripto paralar arasında son 24 saatte en yüksek artış yüzde 51.23 ile Mithril'de görülürken, en yüksek düşüş ise yüzde 9.75'le Veritaseum'da görüldü.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 30 milyar dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Ethereum yüzde 1.31

Bitcoin Cash yüzde 3.76

EOS yüzde 3.38

Cardano yüzde 0.78

Stellar yüzde 8.37

IOTA yüzde 2.42 yükselirken,

Bitcoin yüzde 2.47

- Ripple yüzde 1.47

Litecoin yüzde 1.35

NEO yüzde 0.88 düştü - İstanbul