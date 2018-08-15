Kriptopara – En Büyüklerden Yalnızca Tether Geriledi

– Kripto para birimleri piyasalarında sabah saatlerinde başlayan artış eğilimi sürerken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden son 24 saatte yalnızca Tether düştü.

Toplam 1,845 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.01'lik bir düşüşle 6,363 dolara yükselirken, piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi 109 milyar 530 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 53.6'sını oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.32 ile yalnızca Tether gerilerken, en büyük ilk 100'den ise son 24 saatte 93'ü arttı ve artış eğilimine yüzde 25.86 ile 44'üncü sıradaki Nano öncülük etti.

Gelişmelerin etkisiyle piyasa hacmi 204 milyar 343 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 13 milyar 155 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 4.01

Ethereum yüzde 8.16

Ripple yüzde 8.14

Bitcoin Cash yüzde 4.76

EOS yüzde 5.25

Stellar yüzde 3.19

Litecoin yüzde 5.53

Cardano yüzde 2.60

Monero yüzde 8.17 artarken,

Tether yüzde 0.32 düştü. - İstanbul