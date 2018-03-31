Kriptopara – En Büyük İkinci Kripto Para Birimi Ethereum Yüzde 1.39 Arttı

– Kripto para birimleri piyasasındaki genel düşüş seyri devam ederken en yüksek hacimli ikinci sanal para birimi Ethereum son 24 saatte yüzde 1.39 arttı.

Toplam 1,595 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin'deki düşüş devam ediyor. Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.02 düşerek altı bin 953 dolara gerilerken, 117 milyar 854 milyon dolarlık piyasa hacmiyle de piyasanın 44.6'sını oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 1.39'luk bir artışla Ethereum, yüzde 1.32'lik bir artışla Cardano ve yüzde 5.49'luk bir artışla Stellar yükselirken, piyasadaki genel düşüş eğilimi sebebiyle piyasa hacmi 262 milyar 506 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi dün akşam saatlerine göre dört milyar dolar düşerek 13 milyar 246 milyon dolar olarak hesaplanırken en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 2.02

Ripple yüzde 0.30

Bitcoin Cash yüzde 5.65

Litecoin yüzde 1.22

EOS yüzde 0.38

NEO yüzde 2.32

IOTA yüzde 0.01 düşerken

Ethereum yüzde 1.39

Cardano yüzde 1.32

Stellar yüzde 5.49 arttı. - İstanbul