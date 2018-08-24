– Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli açıklamaların etkisiyle piyasadaki dalgalanma sürerken, en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 84'ü arttı.

Toplam 1,889 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.67'lik bir artışla 6,559 dolara yükseldi ve 113 milyar dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 53.3'ünü oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki artış eğilimine son 24 saatte yüzde 3.07 ile Stellar öncülük ederken, en büyük ilk 100'den ise 84'ü arttı ve yüzde 26.31 ile en çok GAS yükseldi.

Gelişmelere bağlı olarak piyasa hacmi 212 milyar 64 milyon dolar olarak gerçekleşirken piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 10 milyar 906 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin 1.67,

Ethereum 1.47,

Ripple 0.90

Bitcoin Cash 2.08,

EOS 2.91,

Stellar 3.07,

Litecoin 1.25,

Teether 0.12,

Cardano yüzde 2.28,

Monreo yüzde 0.50 arttı. - İstanbul