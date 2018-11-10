Kriptopara – En Büyük 100'ün 52'si Arttı

– Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli açıklamalar devam ederken, Tayland Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu'nun (SEC) bu ay içerisinde ülkenin ilk ICO (İnitial Coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) portalını onaylayacağını duyurmasının ardından en yüksek hacimli 52'si arttı.

Ülke genelindeki ICO projelerinin piyasaya sürülmeden önce değerlendirilmesi kapsamında oluşturulacak ICO portalıyla ilgili Tayland SEC Genel Müdürü Rapee Sucharitakul, "Kasım ayı sonuna kadar en az bir ICO portalının onaylanmasını bekliyoruz, ICO onayları süreci ise Aralık'ta başlayacak" dedi.

Tayland'daki gelişmelerin ardından piyasadaki dalgalanma devam ederken, en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 52'si arttı ve yüzde 13.48 ile en çok 35'inci sıradaki Pundi X yükseldi.

Toplam 2,094 adet kripto para biriminin işlem gördüğü piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.37'lik bir artışla 6,418 dolara döndü ve 111 milyar 483 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52.3'ünü oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.37, yüzde 0.96, yüzde 1.25 ve yüzde 0.33 ile sırasıyla yalnızca Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Litecoin artarken, yüzde 4.35 ile en çok Bitcoin Cash geriledi.

Gelişmelerin etkisiyle piyasa hacmi 213 milyar 69 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 11 milyar 784 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 0.37

2.Ethereum yüzde 0.96

3.Ripple yüzde 1.25

7.Litecoin yüzde 0.33 artarken

4.Bitcoin Cash yüzde 4.35

5.EOS yüzde 0.24

6.Stellar yüzde 0.14

8.Cardano yüzde 0.23

9.Tether yüzde 0.19

10.Monero yüzde 2.08 düştü. - İstanbul