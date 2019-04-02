Kriptopara – En Büyük 100'den 94'ü Yükseldi

– Kripto para birimleri piyasalarındaki yukarı yönlü artışa paralel olarak piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 94'ü yükseldi.

Toplam 2,139 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 14.16 artışla 4,741 dolara yükseldi ve 83 milyar 553 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.3'ünü oluşturdu.

En yüksek hacimli 100 kripto para birimindeki artış eğilimine yüzde 119.91 artışla 96'ncı sıradaki REPO öncülük ederken, son 24 saatte yüzde 1.60, yüzde 1.43, yüzde 0.94, yüzde 0.26, yüzde 0.13 ve yüzde 0.01 ile sırasıyla yalnızca Tezos, Dai, Maximine Coin, Gemini Dollar, Paxos Standard Token ve USD Coin değer kaybetti. En büyük 10'daki genel artış eğilimine bağlı olarak Cardano, son 24 saatte yüzde 14.57 artarak dokuzuncu sıraya yükseldi.

Piyasadaki olumlu seyre bağlı olarak piyasa hacmi 162 milyar 971 milyon dolara yükselirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 60 milyar 357 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki dğeişikliker;

Bitcoin yüzde 14.16

Ethereum yüzde 9.53

Ripple yüzde 8.10

Litecoin yüzde 15.21

EOS yüzde 11.67

Bitcoin Cash yüzde 17.92

Binance Coin yüzde 6.14

Stellar yüzde 6.99

Cardano yüzde 14.57

Tether yüzde 0.67 yükseldi. - İstanbul

Kaynak: DHA