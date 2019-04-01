Kriptopara – En Büyük 100'den 83'ü Düştü

– Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin yeni gelişmelerin etkisiyle piyasada görülen artış devam ederken, en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 83'ü yükseldi.

Japonya merkezli dünyanın önde gelen kripto para borsası Coincheck, kurumsal yatırımcılar için Bitcoin tezgah üstü işlemleri (OTC) uygulamasını başlattığını duyurdu. Coincheck'in 1 Nisan'da yayınladığı blog yazısında, büyük ölçekli kurumsal yatırımcılar için başlatılan uygulama kapsamında 50 Bitcoin (TSİ 15: 13'te 206.6 bin dolar) ve üzeri işlemler yapabilecek ve sonraki işlemler 25 Bitcoin artırılarak devam edecek.

Coincheck'in yanında Lüksemburg merkezli menkul kıymetler ve hizmet tokenlarına ilişkin uçtan uca şifreleme hizmeti veren Tokeny de, Avrupa'da yatırımcıların blok zincir üzerinde oluşturdukları kimlikleriyle menkul kıymetler tokenlarına erişim sağlayabilmelerine imkan sağlayan investorID platformunu piyasaya sürdü.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.16 artışla 4,153 dolara yükseldi ve 73 milyar 193 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50.1'ini oluşturdu.

Toplam 2,136 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 83'ü yükselirken, artış eğilimine yüzde 19.54 ile 25'inci sıradaki Dogecoin öncülük etti. En büyük 10'dan da son 24 saatte yüzde 0.07 ve yüzde 0.77 ile sırasıyla yalnızca Bitcoin Cash ve Cardano düştü.

Piyasadaki gelişmelere paralel olarak piyasa hacmi 146 milyar 35 milyon dolara yükselirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 33 milyar 402 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 1.16

2.Ethereum yüzde 0.67

3.Ripple yüzde 0.86

4.EOS yüzde 0.14

5.Litecoin yüzde 0.19

7.Binance Coin yüzde 4.33

8.Stellar yüzde 2.39

9.Tether yüzde 0.27 artarken

6.Bitcoin Cash yüzde 0.07

10.Cardnao yüzde 0.77 düştü. - İstanbul

Kaynak: DHA