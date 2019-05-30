KRİPTOPARA – En büyük 100'den 76'sı yükseldi

– Kripto para birimleri piyasalarında yukarı yönlü eğilimin devam etmesiyle piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 76'sı yükseldi.

Kripto para birimleri piyasalarında Çarşamba günü başlayan artış eğilimi devam ediyor. Türkiye'de kripto para birimleri ve altında yatan blockchain teknolojisine ilişkin adaptasyon ve gelişmeler de sürerken, Bahçeşehir Üniversitesi Blockchain Araştırma ve Uygulama Merkezi Direktörü Bora Erdamar, Türkiye'de blockchain projelerinin yaygınlaşması için kurumların işbirliği yapmaları gerektiğini söyledi.

DHA'nın sorularını yanıtlayan Erdamar, blockchain projelerinin Türkiye'de yaygınlaşması için daha fazla ortak proje yapılması gerektiğine dikkat çekerken, söz konusu teknolojiye yönelik düzenlemelerin proje sayısının artmasıyla mümkün olabileceğini söyledi ve ekledi:

"Blockchain teknolojisinin Türkiye'de yaygınlaşabilmesi için kurumların öncelikle işbirliğine açık olmaları gerekiyor; çünkü, tek bir kurumun blockchain projesi yaparak herkesi kapsaması mümkün değil.

"Dolayısıyla burada bir anlayış değişikliği de gerekiyor. Burada kurumların bir araya gelerek ortak projeler üretmesi gerekiyor.

"Yaptırım ve projelerin birlikte yürümesi şart. Kanunsal ve toplumsal düzenlemelerin yapılabilmesi için öncelikle nerede bir kurumsal düzene ihtiyaç var onu tespit etmek gerekiyor. Bu ihtiyaç da ortaya çıkan projelerle görülebilir."

Gelişmelerin ardından piyasada görülen artış eğilimin etkisiyle en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 76'sı yükselirken, söz konusu artışa yüzde 36.90 ile 36'ncı sıradaki Bitcoin Diamond öncülük etti.

Piyasanın belirleyicisi Bitcoin de, son 24 saatte yüzde 0.40 artışla 8,732 dolara yükseldi ve 154 milyar 842 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 55.2'sini oluşturdu.

Toplam 2,213 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.13 ile yalnızca Tether düşerken, yüzde 27.56 ile de en çok Bitcoin SV değer kazandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki artış eğilimine paralel olarak piyasa hacmi 280 milyar dolar üzerindeki seyrini korudu ve son 24 saatte 280 milyar 420 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 88 milyar 77 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.40

2.Ethereum yüzde 4.52

3.Ripple yüzde 3.37

4.Bitcoin Cash yüzde 3.84

5.EOS yüzde 0.75

6.Litecoin yüzde 0.57

7.Binance Coin yüzde 0.21

8.Bitcoin SV yüzde 27.56

10.Stellar yüzde 3.30 yükselirken

9.Tether yüzde 0.13 düştü.



Kaynak: DHA

- İstanbul