KRİPTOPARA – En büyük 100'den 70'i düştü

Kripto para birimi piyasalarındaki düşüş eğilimi hafiflese de devam ederken, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 70'i düştü.

Kripto para birimleri piyasalarında Bitcoin fiyatındaki dalgalanmaların etkisiyle görülen düşüş eğilimi devam etti. Bunun yanında, Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei CEO'su Ren Zhengfei, Çin'in piyasaya kripto para birimi sürmesi durumunda söz konusu dijital para biriminin Facebook'un kripto para birimi Libra'dan daha güçlü olacağını iddia etti. Zhengfei, "Çin de kendi kripto para birimini piyasaya sürebilir. Neden diğerlerini beklesin ki? Bir ülkenin gücü her zaman bir teknoloji şirketinin gücünden daha fazladır" dedi.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.26 düşüşle 9 bin 808 dolara geriledi ve 174 milyar 968 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 64.4'ünü oluşturdu.

Toplam 2,387 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 70'i düştü ve bu düşüşe yüzde 11.47 ile 94'üncü sıradaki Japan Content Token öncülük etti.

En büyük 10'dan da son 24 saatte yüzde 2.40 ve yüzde 1.16 ile sırasıyla yalnızca Bitcoin Cash ve EOS yükseldi.

Piyasadaki toparlanmaya paralel olarak piyasa hacmi 271 milyar 839 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 47 milyar 871 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 2.26

2.Ethereum yüzde 2.29

3. Ripple yüzde 0.45

4.Litecoin yüzde 1.59

6.Binance Coin yüzde 1.49

8.Tether yüzde 0.26

9.Bitcoin SV yüzde 3.18

10.Stellar yüzde 0.31 düşerken

5.Bitcoin Cash yüzde 2.40

7.EOS yüzde 1.16 yükseldi.

Kaynak: DHA