Kriptopara – En Büyük 100'den 67'si Düştü

– Kripto para birimleri borsalarındaki dalgalanmalara paralel olarak, 24 saatte en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 67'si gerilerken, ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan kendi kripto para birimini piyasaya süreceğini duyurdu.

CNBC'de yer alan habere göre bankanın, "JPM Coin" ismi verilen söz konusu kripto para birimini müşteriler arasındaki ödemelerde kullanacağı belirtilirken, JP Morgan blockchain yetkilisi Umar Farooq JPM Coin'in dijital menkul kıymetler oluşumunda stablecoin (dolar kuruna sabit kripto para birimi) olarak da kullanılabileceğini söyledi.

Kripto para birimi gelişmeleri kapsamında Türkiye'nin önde gelen kripto para borsalarından BtcTürk CEO'su Özgür Güneri, kurumsal kripto para birimi yatırımlarının gelecek birkaç yıl içinde yayılacağını ve bunun "kaçınılmaz" olduğunu söyledi. BtcTürk ve İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle yapılan "Türkiye'de Bitcoin'i Anlamak" isimli araştırma sonuçları toplantısında DHA'ın sorularını yanıtlayan Güneri, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kurumsal açıdan kripto para birimlerine yaklaşımda büyük bir fırsat var. Ben kripto para birimlerini şiddetle reddeden bankaların ve diğer finansal kuruluşların birkaç yıl içinde sektöre yaptırımların da uygulamasıyla kendilerini daha rahat hissedeceklerini ve bu sektöre gireceklerini düşünüyorum. Bunu zaman gösterecek fakat gittiğimiz yön bunun kaçınılmaz olduğunu gösteriyor."

Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin öngörülerin ardından piyasada Çarşamba günü görülen artış eğilimi hafif yavaşladı. Piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüze 0.33 düşüşle 3,618 dolara geriledi ve 63 milyar 456 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52.8'ini oluşturdu.

Toplam 2,069 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 67'si düştü ve söz konusu düşüş eğilimine yüzde 10.86 ile 76'ncı sıradaki Aurora öncülük etti. Artanlar arasından da yüzde 18.04 ile en çok 61'inci sıradaki REPO yükseldi.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.13 ve yüzde 0.36 ile sırasıyla yalnızca Bitcoin Cash ve Tether arttı, yüzde 5.14 ile en çok Binance Coin değer kaybetti. Gelişmelerin ardından piyasa hacmi de 120 milyar 196 milyon dolar oldu.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 20 milyar 272 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.33

2.Ethereum yüzde 0.93

3.Rİpple yüzde 0.28

4.Litecoin yüzde 2.83

5.EOS yüzde 3.86

8.TRON yüzde 2.87

9.Stellar yüzde 0.80

10.Binance Coin yüzde 5.14 düşerken

6.Bitcoin Cash yüzde 0.13

7.Tether yüzde 0.36 arttı. - İstanbul

Kaynak: DHA