Kriptopara – En Büyük 100'de 91'i Geriledi

– Kripto para birimleri piyasalarındaki düşüş, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreshkin Bitcoin'in "sabun balonu" gibi söndüğüne ilişkin açıklamaların ardından devam ederken son 24 saatte en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından 91'i geriledi.

Russia Calling isimli etkinlikte yaptığı açıklamada Oreshkin, Bitcoin'in "sabun balonu gibi" sönmesi ve kripto para birimlerindeki genel düşüş eğilimine rağmen en başta blockchain teknolojisi olmak üzere, kripto para birimlerinin uluslararası piyasalarda büyük ilgi çektiğini söyledi ve ekledi:

"Bitcoin'in fiyatı geçen yıl bu zamanlar 20 bin dolar düzeylerindeydi, şimdi ise 4 bin dolar düzeylerine geriledi. Bitcoin bir sabun balonuydu ve şimdi de söndü, olan bu. Maalesef yatırımları sebebiyle birçok insan bu durumdan kötü etkilendi fakat yeni teknolojiler ve gelişmeler bakımından kripto para birimleri piyasalara olumlu bir dürtü kazandırdı."

Gelişmelerin ardından kripto para birimleri piyasalarının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 8.94'lük bir düşüşle 3,954 dolara geriledi ve 68 milyar 806 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 53.6'sını oluşturdu.

toplam 2,076 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki genel düşüş eğilimine son 24 saatte yüzde 12.58'lik bir düşüşle Cardano öncülük ederken, en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından ise son 24 saatte 91'i geriledi. En büyük 100 kripto para birimi arasından yüzde 30.40 ile en çok 93'üncü sıradaki SIRIN LABS Token gerilerken, son 24 saatte yüzde 56.80, yüzde 28.28, yüzde 1.97, yüzde 1.62, yüzde 0.77, yüzde 0.52, yüzde 0.51, yüzde 0.39 ve yüzde 0.02 ile sırasıyla yalnızca Theta Token, Gold Bits Coin, MOAC, Factom, TrueUSD, Dai, USD Coin, Paxos Standard Token ve QASH arttı.

Kripto para birimlerindeki ayı piyasasının etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte sekiz milyar dolara denk gelen yüzde 6.2'lik bir düşüşle 128 milyar 297 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 16 milyar 641 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

Bitcoin yüzde 8.94

Ripple yüzde 7.12

Ethereum yüzde 6.83

Stellar yüzde 8.33

Bitcoin Cash yüzde 9.25

EOS yüzde 9.04

Litecoin yüzde 9.40

Tether yüzde 0.40

Bitcoin SV yüzde 2.62

Cardano yüzde 12.58 düştü. - İstanbul