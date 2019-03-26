Kriptopara – En Büyük 100 Birimden 91'i Geriledi

– Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin gelişmelere paralel olarak Salı günü görülen düşüş devam ederken, piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 91'i düştü.

Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin piyasanın önde gelen veri merkezi CoinMarketCap (CMC), borsada listelenen çeşitli borsaların "işlem hacimleri verilerini abarttıkları"na ilişkin araştırmanın ardından, listelenen borsaların ölçümünün değiştirileceğini açıkladı. Söz konusu araştırmanın ardından CMC'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "kullanıcıların geri dönüşlerinin" dikkate alındığı belirtilirken, şu değerlendirme yer aldı:

"Bütün kullanıcılarımızın geri dönüşlerini dinliyor ve kullanıcılarımızın kripto para borsalarına ilişkin daha açık bilgilere ulaşabilmeleri için yeni ölçüm seçenekleri eklemek için çalışıyoruz."

CMC'nin listeleme yöntemiyle ilgili Bloomberg'e konuşan CMC küresel pazarlama direktörü Carylyne Chan da, "Örnek olarak, düşük trafiğe sahip bir kripto para borsasının 300 milyon dolarlık hacmi fakat cüzdanında yalnızca 5 BTC varsa, bizim neyin "iyi" veya "kötü" olduğuna ilişkin bir karar vermemize gerek kalmadan, kullanıcılar bu durumda kendi kararlarını verebilecek" dedi.

Gelişmelerin ardından piyasada 16 Mart'tan bu yana ilk kez görülen düşüş eğilimi etkisini göstermeye devam etti ve piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.83 düşüşle 3,947 dolara geriledi. Bitcoin, 69 milyar 520 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50.9'unu oluşturdu.

Toplam 16,650 adet piyasada işlem gören 2,125 adet kripto para birimin işlem gördüğü piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 5.69, yüzde 2.41, yüzde 1.90, yüzde 0.84, yüzde 0.76, yüzde 0.53, yüzde 0.50, yüzde 0.38 ve yüzde 0.30 ile sırasıyla yalnızca WaykiChain, MOAC, Verge, Ardor, Basic Attention Token, Maximine Coin, Chainlink, Dogecoin ve Kyber Network yükseldi.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminde görülen düşüşe de yüzde 5.54 ile Stellar öncülük ederken, söz konusu aşağı yönlü harekete paralel olarak piyasa hacmi 136 milyar 474 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 35 milyar 252 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 1.83

Ethereum yüzde 2.11

Ripple yüzde 2.64

Litecoin yüzde 2.57

EOS yüzde 0.55

Bitcoin Cash yüzde 5.12

Binance Coin yüzde 5.32

Tether yüzde 0.24

Stellar yüzde 5.54

Cardano yüzde 0.57 düştü. (Grafik) - İstanbul

Kaynak: DHA