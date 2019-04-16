Kriptopara – En Büyük 10 Düştü, Bitcoin 5,078 Dolar

– Kripto para birimleri piyasalarında yaptırım haberlerinin ardından görülen düşüş eğilimi devam ederken, en yüksek hacimli 10 kripto para biriminin tümü düştü.

Toplam 2,173 adt kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.80 düşüşle 5,078 dolara geriledi ve 89 milyar 622 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52.1'ini oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminde görülen genel düşüşe yüzde 3.52 ile Litecoin öncülük etti. En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte yüzde 10.14, yüzde 7.18, yüzde 2.46, yüzde 2.21, yüzde 2.06, yüzde 1.68, yüzde 0.04 ve yüzde 0.03 ile sırasıyla yalnızca Maximine Coin, Crypto.com Chain, KuCoin Shares, Status, THETA, Nebulas, Paxos Standard Token ve TrueUSD yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle piyasa hacmi 172 milyar 140 milyon, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 43 milyar 73 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 1.80

Ethereum yüzde 2.31

Ripple yüzde 2.02

Bitcoin Cash yüzde 0.61

EOS yüzde 2.01

Litecoin yüzde 3.52

Binance Coin yüzde 1.92

Tether yüzde 0.25

Stellar yüzde 3.24

Cardano yüzde 3.04 düştü. (Grafik) - İstanbul

Kaynak: DHA