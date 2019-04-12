Kriptopara – En Büyük 10'dan Yedisi Yükseldi

– Kripto para birimleri piyasalarında etkili olan düşüş eğiliminin ardından tepki alımlarının etkisiyle piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden yedisi son 24 saatte yükseldi.

Toplam 2,168 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.57 artışla 5,081 dolara yükseldi ve 89 milyar 638 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.9'unu oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.79, yüzde 0.08 ve yüzde 0.35 ile sırasıyla yalnızca Ripple, Tether ve Stellar düşerken, en büyük 100'den de 852i yükseldi ve yüzde 18.92 ile en çok 82'nci sıradaki Nebulas değer kazandı.

Gelişmelere paralel olarak piyasa hacmi de 172 milyar 651 milyon dolara yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 49 milyar 122 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki son 24 saatlik değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.57

2.Ethereum yüzde 0.32

4.Bitcoin Cash yüzde 4.57

5.EOS yüzde 1.96

6.Litecoin yüzde 1.43

7.Binance Coin yüzde 5.27

10.Cardano yüzde 3.49 yükselirken

3.Ripple yüzde 0.79

8.Tether yüzde 0.08

9.Stellar yüzde 0.35 düştü. - İstanbul

Kaynak: DHA