KRİPTOPARA – En büyük 10'dan yedisi düştü

Kripto para birimleri piyasalarındaki düşüş eğiliminin, Facebook'un kripto para birimi projesi Libra'ya ilişkin yeni açıklamaların ardından devam etmesiyle son 24 saatte piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden yedisi düştü.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Facebook'un kripto para birimi Libra'yı piyasaya sürmeden önce yasa yapıcıların endişelerini gidermesi gerektiğini söyledi.

Mnuchin, CNBC'ye yaptığı açıklamada, "Libra'ya ilgili daha önce de belirttiğimiz gibi, Facebook'un bu projeyi piyasaya sürmesi için yaptırımlarımızdan geçecek bir gelişmeye ihtiyacı var" dedi.

Bunun yanında ayrıca ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'nin Libra'ya ilişkin düzenlediği sorgulamanın ardından 30 Temmuz'da dijital para birimlerine ilişkin yeni bir duruşma düzenleyeceği açıklandı.

Gelişmelerin ardından piyasadaki düşüş eğilimi devam ederken, piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.67 düşüşle 9 bin 176 dolara geriledi ve 173 milyar 303 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 64.8'ini oluşturdu.

Toplam 2,374 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 0.08, yüzde 0.19 ve yüzde 3.31 ile sırasıyla yalnızca Litecoin, Tether ve EOS yükseldi ve yüzde 3.48 ile en çok Binance Coin değer kaybetti.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte değer kaybeden 67 birimdeki düşüşe de yüzde 14.20 ile 87'nci sıradaki Metaverse ETP öncülük etti.

Piyasanın en yüksek hacimli 10 birimindeki düşüşe paralel olarak piyasa hacmi 267 milyar 257 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 54 milyar 614 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 2.67

2.Ethereum yüzde 1.61

3.Ripple yüzde 0.64

5.Bitcoin Cash yüzde 2.94

6.Binance Coin yüzde 3.48

9.Bitcoin SV yüzde 2.34

10.STellar yüzde 2.08 düşerken

4.Litecoin yüzde 0.08

7.Tether yüzde 0.19

8.EOS yüzde 3.31 yükseldi. (Grafik)

Kaynak: DHA