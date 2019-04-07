Kriptopara – En Büyük 10'dan Sekizi Yükseldi

– Kripto para birimleri piyasalarında Cuma günü görülen dalgalanmaların ardından, Bitcoin'de yeniden boğa piyasasının etkili olmaya başladığına ilişkin yapılan açıklamaların ardından piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte sekizi yükseldi.

Fundstrat Global Advisors ortak kurucusu ve ünlü yatırımcı Tom Lee, Bloomberg'e verdiği bir röportajda Bitcoin'in 200 günlük ortalama değerini aşmasının boğa eğilimine işaret ettiğine dikkat çekti ve önde gelen yatırımcıların yeniden kripto para birimleri piyasasına girmeye başladığını söyledi:

"Çoğu yatırımcı Bitcoin varlıklarını 2018'in başında satmıştı çünkü işlerini sağlama almak istiyorlardı fakat şimdi durum değişti."

Gelişmelere paralel olarak kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.40 artışla 5,144 dolara yükseldi. Bitcoin piyasa hacmi, 19 Kasım 2018'den bu yana ilk kez 90 milyar dolar düzeyine yükselirken, toplam 90 milyar 705 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50.5'ini oluşturdu.

Toplam 2,154 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.44 ve yüzde 0.21 ile sırasıyla yalnızca Binance Coin ve Tether düştü.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 50'si gerilerken, yüzde 20.19 ile en çok 19'uncu sıradaki Ethereum Classic değer kazandı ve yüzde 24.03 ile en çok 65'inci sıradaki Aurora düştü.

Bitcoin'deki artışa paralel olarak piyasa hacmi 180 milyar dolar düzeyine yaklaşırken, son 24 saatte yüzde 2.2 artışla 179 milyar 542 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 60 milyar 733 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 2.40

2.Ethereum yüzde 2.30

3.Ripple yüzde 0.56

4.Litecoin yüzde 6.96

5.Bitcoin Cash yüzde 7.24

6.EOS yüzde 2.56

8.Stellar yüzde 0.89

9.Cardano yüzde 0.01 artarken

7.Binance Coin

10.Tether yüzde 0.21 düştü. - İstanbul

Kaynak: DHA