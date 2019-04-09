Kriptopara – En Büyük 10'dan Dokuzu Geriledi, Piyasa Hacmi 180 Milyar Doların Altında

– Çin'in kripto para madenciliğini yasaklayacağına ilişkin medyada yer alan haberlerin ardından en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.38 ile yalnızca Tether yükseldi ve piyasa hacmi 180 milyar doların altına indi.

Çin Ulusal Gelişim ve Reform Komisyonu'nun (NDRC) ülkenin sanayi yapısına ilişkin yayınlayacağı yeni güncellemeler, bazı sektörlerin güçlendirilmesi, bazılarının kısıtlanması ve bazılarının da durdurulmasını kapsıyor. Yeni listenin 7 Mayıs'ta yayınlanması beklenirken, kripto para birimleri madenciliğinin bir an önce durdurulması gerektiği belirtiliyor.

NDRC'den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, kripto para birimleri madenciliğinin önde gelen ülkelerinden Çin'in söz konusu hamlesiyle piyasada düşüş başladı. Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.79 düşüşle 5,225 dolardan işlem gördü ve 92 milyar 149 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.2'sini oluşturdu.

Toplam 2,157 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.32 artışla yalnızca Tether yükselirken, en büyük 100'den de 88'i düştü ve söz konusu düşüşe yüzde 38.31 ile 88'inci sıradaki VestChain öncülük etti.

Piyasadaki dalgalanmalara bağlı olarak piyasa hacmi yeniden 180 milyar doların altına, 179 milyar 988 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 56 milyar 952 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.79

2.Ethereum yüzde 2.35

3.Ripple yüzde 2.01

4.Litecoin yüzde 3.86

5.Bitcoin Cash yüzde 4.28

6.EOS yüzde 0.85

7.Stellar yüzde 3.13

8.Binance Coin yüzde 6.31

9.Cardano yüzde 5.33 düşerken

10.Tether yüzde 0.32 yükseldi. - İstanbul

Kaynak: DHA