Kriptopara – En Büyük 10 Birimden Sekizi Düştü

– Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'in 1,850 dolar düzeyine gerileyebileceği öngörüsünün ardından Bitcoin'de sabah görülen düşüş eğilimi devam ederken, en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte sekizi geriledi.

Bleeding Crypto isimli bir analistin Bitcoin fiyatının gelecek dönemde yeniden 1,850 dolar düzeyine gerileyebileceğine ilişkin öngörüsünün ardından Bitcoin'de sabah saatlerinde görülen düşüş devam ediyor. Piyasanın belirleyicisi, son 24 saatte yüzde 0.90 düşüşle 3,903 dolara gerilerken, 68 milyar 626 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.7'sini oluşturdu.

Piyasaya ilişkin öngörülerin yanında ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu'nun (SEC) ICO'lara (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) ilişkin yayınladığı kılavuz niteliğindeki uyarılar, SEC'nin kripto para birimleri üzerindeki sıkı yönetimini hafifletebileceğine ilişkin sinyal olarak gösterildi. SEC'nin söz konusu yaklaşımının çeşitli nedenlerle kripto para birimleri kullanmak isteyen potansiyel müşteri, hisse sahibi ve yatırımcı ilgisi sebebiyle değişmiş olabileceği belirtilirken, söz konusu bilgilendirmede yatırımcılara oluşturduğu risklerin yanında ICO'lar hakkında daha kapsamlı bilgiler yer aldığı görüldü.

Kripto para piyasaları, açıklamaların etkisiyle dalgalı seyrine devam ederken, son 24 saatte en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından yüzde 0.36 ve yüzde 10.36 ile sırasıyla yalnızca Tether ve Stellar arttı. En büyük 100'den son 24 saatte 69'u geriledi ve yüzde 14.06 ile en çok 60'ıncı sıradaki Project Pai yükselirken, yüzde 16.51 ile de en çok 83'üncü sıradaki QASH değer kaybetti.

Gelişmelerin ardından sabah saatlerindeki düzeyine göre hafif gerileyen piyasa hacmi 132 milyar 766 milyon dolara düşerken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 31 milyar 538 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.90

2.Ethereum yüzde 2.13

3.Ripple yüzde 0.40

4.Litecoin yüzde 2.98

5.EOS yüzde 3.58

6.Bitcoin Cash yüzde 1.35

7.Binance Coin yüzde 0.46

10.TRON yüzde 1.85 düşerken,

8.Tether yüzde 0.36

9.Stellar yüzde 10.36 arttı. (Grafik) - İstanbul

Kaynak: DHA