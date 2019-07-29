KRİPTOPARA – Bitcoin yeniden 9,500 doların üzerinde

Kripto para birimleri piyasalarında görülen düzeltme hareketinin ardından Bitcoin TSİ 01: 47'de 9,276 dolarla 9,500 doların altına inerken, son 24 saatte yüzde 1.03 artışla 9,625 dolarla yeniden 9,500 doların üzerine yükseldi.

Bitcoin'deki söz konusu artışa rağmen Crypto Slate yazarı Ali Martinez, Bitcoin'in 12 saatlik grafikleri incelendiğinde piyasanın en yüksek hacimli kripto para biriminin düşüş eğilime paralel olarak hareket ettiğini belirtti. Martinez, son 12 saatte Bitcoin'in söz konusu aralığın en düşük düzeyinden orta düzeye yükseldiğini fakat en yüksek düzeyi göremediğini vurgulayarak, grafik göstergelerinin Bitcoin'in gelecek 12 saat içinde yeniden en düşük düzeyine inebileceğine işaret ettiği uyarısını yaptı.

Gelişmeleirn ardından Bitcoin, son 24 saatte 1.03 artışla 9,625 dolara yükseldi ve 171 milyar 764 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 64.5'ini oluşturdu.

Toplam 2,391 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 0.01, yüzde 0.97, yüzde 0.60 ve yüzde 0.63 ile sırasıyla Ripple, Binance Coin, EOS ve Bitcoin SV düştü. En büyük 100'den de son 24 saatte 51'i yükseldi ve yüzde 226.94 ile en çok 60'ıncı sıradaki UnlimitedIP değer kazandı.

Piyasadaki karışık seyre bağlı olarak piyasa hacmi 266 milyar 335 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 48 milyar 359 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 1.03

2.Ethereum yüzde 1.37

4.Litecoin yüzde 1.37

5.Bitcoin Cash yüzde 1.07

7.Tether yüzde 0.09

10.Stellar yüzde 0.18 yükselirken

3.Ripple yüzde 0.01

6.Binance Coin yüzde 0.97

8.EOS yüzde 0.60

9.Bitcoin SV yüzde 0.63 düştü. (Grafik)

Kaynak: DHA