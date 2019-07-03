KRİPTOPARA – Bitcoin yeniden 11 bin doların üzerinde

– Kripto para birimleri piyasanın belirleyicisi Bitcoin'in Salı günü 10 bin doların altına inmesiyle devam eden çekilme hareketinin ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi son 24 saatte yüzde 16.61 artışla yeniden 11 bin doların üzerine yükseldi.

Bitcoin'in, 26 Haziran'da 13 bin 793 dolarla yılın en yüksek düzeyini görmesinin ardından düzeltme hareketinin etkisiyle piyasanın en yüksek hacimli kademeli olarak değer kaybetmiş ve Salı günü 10 bin dolar düzeyinin altına inmişti. Çeşitli analistler söz konusu düzeltme hareketinin önceki yıllara göre "oldukça hafif" olduğunu belirtirken, ABD'li yatırımcı Peter Brandt Bitcoin'in parabolik boğa piyasasında olduğunu ve 2015-2017 dönemlerindeki düzeltmelere oranla söz konusu düzeltme hareketinin önemsiz olduğunu söyledi. Kasım 2015'te Bitcoin fiyatında bir haftada 170 dolar değer kaybıyla görülen yüzde 41.3'lük düzeltmenin yanında 2017'ye kadar görülen düzeltmelerin Bitcoin'i bir sonraki artış hareketine hazırladığı belirtildi. 2017 Mart ve Kasım aylarında da benzer artış hareketleri sonrası sırasıyla yüzde 31.5 ve yüzde 30.3'lük düzeltmeler görüldüğü belirtilirken, 2017 Haziran ve Temmuz aylarında Bitcoin fiyatının 2,950 dolardan 1,900 dolara düşmesiyle piyasada yüzde 34.6'lık bir düzeltme görülmüş ve söz konusu düzeltmenin Bitcoin'deki gelecek arıtş eğilimine işaret ettiği öngörülmüştü.

Brandt'e paralel olarak Blocktown Capital ortağı James Todaro da resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bitcoin'deki artışın devam edeceğini söyledi:

"Bitcoin yılın ilk yüzde 30'luk düzeltmesini gördü ve 13 bin 850 dolardan inmeye başladı. Son boğa piyasasında sekiz adet büyük düzeltmeler vardı ve bu düzeltmelerin arasında ortalama 98 gün vardı. Bu düşüş, Kasım'a kadar görülecek son düşüş olabilir."

ABD'de Cleveland Merkez Bankası (Fed) Başkanı Loretta Mester, Fed'in yakın bir zamanda

Bitcoin tarzında dijital dolar çıkarma yönünde planları olmadığını söyledi. Londra'da, Avrupa Ekonomi ve Finans Merkezi'nde konuşan Mester, "Dijital para kesinlikle Fed'in incelediği ve üzerinde çalıştığı bir konu; ancak, bu aşamada Fed'in kendi dijital parasını çıkarması yönünde bir eğilim yok" dedi.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 16.61 artışla 11 bin 486 dolara yükseldi ve 204 milyar 400 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 62.3'ünü oluşturdu.

Toplam 2,308 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminde de benzer bir artış eğilimi izlenirken, son 24 saatte 96'sı yükseldi ve artışa yüzde 29.03 ile 94'üncü sıradaki Waltonchain öncülük etti. En büyük 100'den son 24 saatte yüzde 1.32, yüzde 0.80, yüzde 0.41 ve yüzde 0.30 ile sırasıyla yalnızca BitTorrent, Basic Attention Token, Revain ve Aurora değer kaybetti.

Bitcoin'e paralel olarak en yüksek hacimli 10 altcoinde de artış görüldü ve Bitcoin'den sonra yüzde 8.93 ile en çok Bitcoin SV değer kazandı.

Söz konusu boğa piyasası etkisiyle piyasa hacmi 37 milyar dolara denk gelen yüzde 12.75 artışla 327 milyar 925 milyon dolara yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 94 milyar 592 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 16.61

Ethereum yüzde 8.32

Ripple yüzde 4.33

Litecoin yüzde 7.11

Bitcoin Cash yüzde 6.03

EOS yüzde 6.15

Binance Coin yüzde 2.66

Bitcoin SV yüzde 8.93

Tether yüzde 1.64

TRON yüzde 5.36 yükseldi. (Grafik)

Kaynak: DHA

- İstanbul