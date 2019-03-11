Kriptopara – Bitcoin Beklendiği Gibi Yüzde 0.31 Düştü

– Bitcoin'in yeniden 1,850 dolara kadar düşebileceğine ilişkin beklentiler doğrultusunda, kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi son 24 saatte yüzde 0.31 düştü.

Kripto para birimleri piyasalarında 16 Aralık'tan itibaren Bitcoin fiyatının yılın en düşük düzeyi olan 3,122 dolar düzeyinden 3,943 dolara yükselişiyle son üç aydır piyasada görülen dengelenmenin de etkisiyle Bitcoin ABD ve Japonya piyasalarında değer kazanmıştı. Bitcoin'deki artışla, altcoinlerde de çeşitli değer artışları görülmüş ve piyasa hacmi 130 milyar dolar düzeylerinde hareket etmişti.

CCN'de yer alan habere göre Bleding Crypto isimli bir analist, 2017 yılı ortalarında bir süre 2,400 dolar düzeyinde hareket ettikten sonra 1,850 dolar düzeyine dönen Bitcoin'in, Bitcoin Cash çatallanmasının ardından yeniden 2,400 dolar düzeyine çıkmadığına dikkat çekti ve Bitcoin'in gelecek aylarda yeniden söz konusu düzeye gerileyebileceğini belirtti. Analist, Ccn'e yaptığı açıklamada şu değerlendirmeyi yaptı:

"Eğer Mayıs 2017 grafiklerine bakarsanız, Bitcoin Cash çatallanmasının sonunu getiren 1,850 dolar düzeyini görmeden önce Bitocin'in 2,450 dolarda işlem gördüğünü gördük ve 1,850 dolar düzeyinden sonraki artış eğiliminde Bitcoin yeniden 2,400 dolar düzeyini görmedi. Fiyat hareketlerinin tekrar edici doğası sebebiyle 2,450 dolar düzeyini yeniden görmemiz aslında çok da mantık dışı değil."

Analist, 2,450 dolar düzeyinin yeniden görülmesiyle Bitcoin'in yeniden 1,850 dolara gerileyebileceğini ve yılın en düşük düzeylerine kadar gerileyebileceğini de ekledi.

Gelişmelere paralel olarak Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.31 düşüşle 3,928 dolara geriledi ve 69 milyar 75 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.6'sını oluşturdu.

Toplam 2,101 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 1.24, yüzde 0.16 ve yüzde 7.36 ile sırasıyla yalnızca Binance Coin, Tether ve Stellar yükselirken, en büyük 100 kripto para biriminden de son 24 saatte 58'i geriledi ve düşüşe yüzde 19.29 ile 94'üncü sıradaki Kyber Network öncülük etti.

Piyasadaki dalgalanmanın etkisiyle piyasa hacmi 133 milyar 787 milyon dolar olurken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 31 milyar 92 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.31

2.Ethereum yüzde 0.79

3.Ripple yüzde 0.07

4.Litecoin yüzde 1.52

5.EOS yüzde 2.11

6.Bitcoin Cash yüzde 0.88

10.TRON yüzde 0.49 düşerken

7.Binance Coin yüzde 1.24

8.Tether yüzde 0.16

9.Stellar yüzde 7.36 yükseldi. - İstanbul

Kaynak: DHA