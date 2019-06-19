KRİPTOPARA – Bitcoin 9,150 doların altına geriledi

– Kripto para birimleri piyasalarında Facebook'un kripto para birimi Libra'nın etkileri izlenmeye devam ederken, Bitcoin 9,150 doların altına indi.

Libra'nın Salı günü yayınlanan tanıtım yazısından saatler önce yılın en yüksek düzeyi olan 9,469 dolar düzeyini gören Bitcoin'deki artış eğilimi Çarşamba günü hafifledi. Libra'nın Bitcoin ve diğer kripto para birimleri üzerindeki etkileri üzerinde çeşitli yorumlar yapılıyor. Bu kapsamda kredi kartı işlemleri şirketi Auric satın alma birimi başkan yardımcısı Chris Ligan, şunları söyledi:

"Bu proje kripto para birimleri ve dijital para birimleri kullanımının geniş kapsamda adaptasyonunu artıracak. Libra'nın, piyasalarda hareketlenmeye yol açacak gelişme olduğunu düşünüyorum. JP Morgan Chase, büyük duyurusunu yaptığında bu durumun piyasalarda çok az etkisi olmuştu. Fakat bu çok daha büyük bir gelişme."

Gelişmelerin ardından Bitcoin'deki karışık seyir devam ederken, piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi son 24 saatte yüzde 0.23 düşüşle 9,134 dolara geriledi ve 162 milyar 301 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 56.8'ini oluşturdu.

Toplam 2,257 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 birimi arasından son 24 saatte yüzde 2.20, yüzde 2.38 ve yüzde 0.61 ile sırasıyla yalnızca Litecoin, Binance Coin ve bitcoin SV değer kazandı. En yüksek hacimli 100 birimden de son 24 saatte 52'si yükseldi ve artışa yüzde 80.94 ile 72'nci sıradaki Insight Chain öncülük etti.

Gelişmelerin ardından piyasa hacmi 285 milyar 810 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 51 milyar 376 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.23

2.Ethereum yüzde 0.43

3.Ripple yüzde 1.32

5.Bitcoin Cash yüzde 0.86

6.EOS yüzde 1.31

9.Tether yüzde 0.02

10.Stellar yüzde 1.87 düşerken

4.Litecoin yüzde 2.20

7.Binance Coin yüzde 2.38

9.Bitcoin SV yüzde 0.61 yükseldi. (Grafik)

Kaynak: DHA