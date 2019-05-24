KRİPTOPARA – Bitcoin 8 bin dolara, piyasa hacmi 250 milyar dolara yükseldi

– Kripto para birimleri kullanımının artmasıyla piyasada görülen yukarı yönlü eğilimin etkisiyle Bitcoin yeniden 8 bin dolar, piyasa hacmi de 250 milyar dolar düzeyine yükseldi.

ABD merkezli telekomünikasyon şirketi AT&T, müşterilerine kripto para birimleriyle ödeme yapma imkanı sağlayacağını duyurdu.

Facebook, Nike, Nordstrom, Home Depot ve Starbucks gibi şirketlerin kripto para ödemeleri hizmetinin ardından AT&T'nin de kripto para ödeme işlemcisi BitPay üzerinden müşterilerinin fatura ödemelerini kripto para birimleriyle yapabileceklerini duyurdu. Şirket açıklamasında AT&T'nin ödemeleri kripto para birimleri olarak saklamayacağını, bunun yerine BitPay'in ödeme alındıktan sonra ödenen kripto para miktarını yasal para birimine çevirerek şirkete göndereceği belirtildi.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin yeniden 8 bin dolar düzeyinin üzerine çıkarken, son 24 saatte yüzde 3.43 artışla 8,009 dolardan işlem gördü ve 141 milyar 923 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 56.7'sini oluşturdu.

Toplam 2,209 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 89'u yükselirken, piyasadaki artışa son 24 saatte yüzde 79.80 ile 100'üncü sıradaki thera Fuel öncülük etti.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden de son 24 saatte yüzde 12.26 ile en çok Litecoin değer kazanırken, piyasadaki artışa paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 250 milyar 368 milyon dolara yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 77 milyar 828 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 3.43

Ethereum yüzde 3.78

Ripple yüzde 3.11

Bitcoin Cash yüzde 5.67

Litecoin yüzde 12.26

EOS yüzde 7.74

Binance Coin yüzde 8.79

Tetehr yüzde 0.38

Stellar yüde 2.97

Cardano yüzde 5.40 yükseldi. (Grafik)

Kaynak: DHA