Kriptopara – Bitcoin 6,500 Doların Altına İndi

– Yeni bir araştırmanın kripto para birimleri madenciliğinin büyük bir enerji problem olduğunu ve söz konusu problemin iklim değişikliğini olumsuz etkileyebileceği haberlerinin ardından Bitcoin 6,500 doların altına indi.

Kripto para birimleri madenciliğinin enerji tüketimine ilişkin yayınlanan açıklamada kripto para birimleri madenciliğinin potansiyel yararlarının küresel olarak daha iyi anlaşılması için söz konusu teknolojide sürdürülebilirlik yolunda adımlar atılması gerektiği belirtildi.

Açıklamaların ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.68'lik bir düşüşle 6,274 dolara geriledi ve 107 milyar 911 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 49.0'ını oluşturdu.

Toplam 1,784 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki genel düşüş eğilimi devam ederken, son 24 saatte yüzde 0.15 ile yalnızca Cardano yükseldi.

En yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından ise son 24 saatte 92'sinin düşmesiyle piyasa hacmi 220 milyar 369 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 13 milyar 630 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 3.68

Ethereum yüzde 3.20

Ripple yüzde 4.04

Bitcoin Cash yüzde 4.85

EOS yüzde 6.50

Stellar yüzde 6.53

Litecoin yüzde 5.30

Tether yüzde 0.39

IOTA yüzde 7.29 gerilerken

Cardano yüzde 0.15 arttı. - İstanbul