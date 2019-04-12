Kriptopara – Bitcoin 5 Bin, Piyasa Hacmi 170 Milyar Dolarda

– Kripto para birimleri piyasalarında Perşembe günü görülen düşüş eğilimi sürerken, Bitcoin 5,000 dolar, piyasa hacmi 170 milyar dolar düzeyinde.

Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin yapılan olumlu öngörülere rağmen piyasada Mart ayında başlayan artış eğilimi yerini düşüşe bıraktı. Çinli Bitcoin yatırımcısı ve milyarder Zhoa Dong, Bitcoin fiyatında görülen artışa rağmen boğa piyasasının henüz etkili olmaya başlamadığını belirtirken, Bitcoin'in bu yıl 4 bin dolar düzeyinin altına gerilemeyeceği öngörüsünü yaptı. Dong, Bitcoin'in yıl boyunca 4 bin ile 6 bin dolar arasında işlem görmesini beklediğini söyledi ve piyasaya daha fazla sermaye girmesi gerektiğine dikkat çekti.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.54 düşüşle 5,033 dolara geriledi ve 88 milyar 795 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52.1'ini oluşturdu.

Toplam 2,168 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.14 ile yalnızca Tether yükseldi ve yüzde 8.50 ile en çok düşüş Litecoin'de görüldü. Bitcoin'deki düşüş eğilimi altcoinlerde de etkili olurken, en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 88'i geriledi ve söz konusu düşüş eğilimine yüzde 11.62 ile 58'inci sıradaki ABBC Coin öncülük etti.

Piyasa hacmi, son 24 saatte yüzde 4.1 düşüşle 170 milyar 185 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 55 milyar 140 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 3.54

2.Ethereum yüzde 4.18

3.Ripple yüzde 3.86

4.Litecoin yüzde 8.50

5.EOS yüzde 6.45

6.Bitcoin Cash yüzde 5.89

7.Binance Coin yüzde 2.52

9.Stellar yüzde 4.75

10.Cardano yüzde 5.30 düşerken

8.Tether yüzde 0.14 yükseldi. - İstanbul

Kaynak: DHA