Kriptopara – Bitcoin 5,300 Dolara Yaklaştı

– Kripto para birimleri projelerinin artarak devam ettiği açıklamalarının ardından Çarşamba günü piyasada etkili olan yukarı yönlü eğilimin ardından Bitcoin 5,300 dolar düzeyine yaklaştı.

Toplam 2,160 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.38 artışla 5,290 dolara yükseldi ve 93 milyar 313 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50.9'unu oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.06 ve yüzde 0.01 ile sırasıyla yalnızca Stellar ve Tether düşerken, en büyük 100'den de 78'i değer kazandı ve artış eğilimine yüzde 56.21 ile 99'uncu sıradaki REPO öncülük etti.

Piyasadaki olumlu görünümün etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 183 milyar 162 milyon dolara yükselirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 48 milyar 443 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 1.38

2.Ethereum yüzde 1.68

3.Ripple yüzde 1.68

4.Litecoin yüzde 1.14

5.EOS yüzde 7.04

6.Bitcoin Cash yüzde 1.12

7.Binance Coin yüzde 0.96

9.Cardano yüzde 4.61 yükselirken

8.Stellar yüzde 0.06

10.Tether yüzde 0.01 düştü. - İstanbul

Kaynak: DHA