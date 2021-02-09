KRİPTOPARA-Bitcoin 48,000 ve Ether 1,800 doları gördü

Gelen kurumsal alımlarla hızla yükselen Bitcoin 48,049 dolarlık tarihi yüksek düzeye tırmanırken, ikinci sıradaki Ether de, son 24 saatlik sürede yüzde 8.0'den çok artışla 1,800 dolarlık rekor düzeyi gördü.

Gelen kurumsal alımlarla hızla yükselen Bitcoin 48,049 dolarlık tarihi yüksek düzeye tırmanırken, ikinci sıradaki Ether de, son 24 saatlik sürede yüzde 8.0'den çok artışla 1,800 dolarlık rekor düzeyi gördü.

Bitcoin'deki son tırmanışı, elektrikli araç üreticisi Tesla'nın, "nakit varlığının esnekliğini artırarak, çeşitlendirmek ve getirilerini maksimize etmek amacıyla" toplam 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıklaması oldu.

Bitcoin'i yüzde 25'ten çok artışla yeni rekor düzeylere taşıyan bu büyük alım, kripto para piyasalarının ikinci en yüksek hacmine sahip Ether'in haftalık artışı yüzde 18.5'e ulaşırken, birimin yıllık bazda artışı da yüzde 684'ü buldu.Bitcoin son 24 saatte yüzde 23.93 artışla 48,049.91 dolara yükseldikten sonra, günlük yüzde 13.15 artışla 46,216.62 dolara, Ether de, 1,800 doları gördükten sonra yüzde 2.60 artışla 1,734.83 dolara döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı