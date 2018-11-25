Kriptopara – Bitcoin 4 Bin Doların Altına İndi

– Kripto para birimleri piyasalarındaki genel düşüş eğilimi devam ederken, 65 milyar 403 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin 4,000 dolar düzeyinin altına geriledi.

Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli yaptırım ve kısıtlama haberlerinin ardından 15 Kasım'da Bitcoin piyasa değeri Ekim 2017'den bu yana ilk kez 100 milyar dolar düzeyinin altına gerileyerek, 96.17 milyar dolara kadar inmişti.

ABD merkezli Chainanalysis araştırması sonuçları, perakende ödemelerde Bitcoin kullanımının Eylül'de yüzde 80 gerilediğini ortaya koyması ve piyasadaki düşüşün etkisiyle Bitcoin son 24 saatte yüzde 14.50'lik bir düşüşle 3,712 dolara geriledi ve piyasanın yüzde 54.3'ünü oluşturdu.

Toplam 2,071 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından ise son 24 saatte yüzde 22.58 ile en çok Stellar gerilerken, en büyük 100 arasından ise yüzde 3.42, yüzde 2.48, yüzde 0.94, yüzde 0.28 ve yüzde 0.17 ile sırasıyla yalnızca ODEM, MobileGo, Dai, TrueUSD ve Paxos Standard Token yükseldi.

Piyasa genelinde etkili olan düşüşle piyasa hacmi, Eylül 2017'den bu yana ilk kez olmak üzere 120 milyar doların altına gerileyerek 118 milyar 926 milyon dolara indi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 15 milyar 734 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

Bitcoin yüzde 14.50

Ripple yüzde 16.48

Ethereum yüzde 15.23

Bitcoin Cash yüzde 20.05

EOS yüzde 13.43

Stellar yüzde 22.58

Tether yüzde 0.54

Litecoin yüzde 12.94

Monero yüzde 16.91

Cardano yüzde 19.68 düştü. - İstanbul