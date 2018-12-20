Kriptopara – Bitcoin 4 Bin Doları, Piyasa Hacmi 130 Milyarı Doları Aştı

– Kripto para birimleri piyasalarında, sabah saatlerindeki dalgalanmaların ardından tepki alımlarının etkisiyle, Bitcoin 4 bin dolar, piyasa hacmi de 130 milyar doların üzerine çıktı.

Toplam 2,074 adet kripto para biriminin işlem gördüğü piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 7.06'lık bir artışla 4,028 dolara yükseldi ve 70 milyar 222 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 53.9'unu oluşturdu.

En yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 3.49, yüzde 2.92, yüzde 1.57, yüzde 0.99 ve yüzde 0.80 ile sırasıyla yalnızca Linkey, Mixin, QASH, MobileGo ve Ravencoin düşerken, piyasadaki artış eğilimine yüzde 42.74 ile 36'ncı sıradaki Stratis öncülük etti.

Piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden ise sabah saatlerindeki öncülüğünü sürdüren Bitcoin Cash, yüzde 32.32'lik artışıyla en çok yükselen kripto para birimi olmayı sürdürdü.

Artışa paralel olarak piyasa hacmi sabah saatlerine göre sekiz milyar dolara denk gelen yüzde 6.5'lik bir artışla 130 milyar 94 milyon dolara yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 22 milyar 71 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 7.06

Ripple yüzde 3.71,

Ethereum yüzde 6.04,

Bitcoin Cash yüzde 32.32,

EOS yüzde 4.10,

Stellar yüzde 3.79,

Tether yüzde 1.24,

Litecoin yüzde 2.83,

Bitcoin SV yüzde 9.94 ve

TRON yüzde 6.48 arttı. - İstanbul

Kaynak: DHA