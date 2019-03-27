Kriptopara – Bitcoin 4 Bin Dolar, Piyasa Hacmi 140 Milyar Doların Üzerine Yükseldi

– Kripto para birimleri piyasalarında haftanın ilk günü görülen düşüş eğilimi yerini artışa bırakırken, son 24 saatte Bitcoin 4 bin doların, piyasa hacmi de 140 milyar dolar düzeyinin üzerine çıktı ve en büyük 100'den 92'si yükseldi.

Kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalanmalar, çeşitli açıklamaların etkisiyle devam ederken, piyasada haftanın ilk iki günü görülen düşüş eğilimi yatırımcıları endişelendirmişti. Söz konusu düşüşün geçici olduğunu ve Bitcoin'de yeniden uzun süreli boğa hareketi görüleceğine öne süren kripto para analisti Magic Poop Canon, Twitter üzerinden paylaştığı analizinde şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bitcoin'in yılın sonuna doğru 6 bin dolar sınırını aşacağına inanıyorum. Bu zorlayıcı yolda, söz konusu artışın büyük bir patlamayla değil, yavaşça gerçekleşeceğini düşünüyorum. Piyasanın yüksek ihtimalle dibi gördüğünü düşünüyorum fakat istikrarlı artıştan önce Ekim'de yeniden 3,150 dolar düzeylerini görebiliriz."

Söz konusu öngörüye paralel olarak piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.25 artışla 4,047 dolara yükseldi ve 71 milyar 279 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50.5'ini oluşturdu.

Toplam 2,129 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 92'si yükseldi ve yüzde 62.71 ile söz konusu artışa 90'ıncı sıradaki Enigma öncülük etti. En büyük 100'den son 24 saatte yüzde 8.43, yüzde 5.02, yüzde 3.91, yüzde 3.52, yüzde 3.45, yüzde 2.75, yüzde 1.22 ve yüzde 0.15 ile sırasıyla yalnızca Ravencoin, Huobi Token, MOAC, Qubitica, Aurora, Crypto.com Chain, Pundi X ve Enjin Coin düştü.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki artışa da son 24 saatte yüzde 10.77 artışla EOS öncülük ederken, piyasadaki yukarı yönlü eğilime paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 2.9 artışla 141 milyar 221 milyon dolara yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 37 milyar 582 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 2.25

Ethereum yüzde 2.82

Ripple yüzde 2.29

Litecoin yüzde 2.89

EOS yüzde 10.77

Bitcoin Cash yüzde 4.60

Binance Coin yüzde 0.57

Tether yüzde 0.70

Stellar yüzde 4.28

Cardano yüzde 7.10 yükseldi. - İstanbul

Kaynak: DHA