Kriptopara – Bitcoin 4,100 Doların Üzerine Yükseldi

– Kripto para birimleri piyasasında tepki alımlarının etkisiyle görülen hafif artışla, piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.15 artışla 4,104 dolara yükseldi.

Toplam 16,717 adet piyasada işlem gören 2,136 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.15 artışla 4,104 dolara yükseldi ve 72 milyar 319 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50.2'sini oluşturdu.

Piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte Bitcoin dışında yüzde 4.07, yüzde 0.60 ve yüzde 0.75 ile sırasıyla yalnızca Binance Coin, Stellar ve Cardano yükselirken, en büyük 100'den son 24 saatte 56'sı yükseldi ve söz konusu artışa yüzde 29.45 ile 82'nci sıradaki Elastos öncülük etti.

Piyasadaki hafif yukarı yönlü eğilime paralel olarak piyasa hacmi 144 milyar 149 milyon dolara yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 30 milyar 831 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.15

7.Binance Coin yüzde 4.07

8.Stellar yüzde 0.60

10.Cardano yüzde 0.75 yükselirken

2.Ethereum yüzde 0.51

3.Ripple yüzde 0.80

4.EOS yüzde 0.97

5.Litecoin yüzde 0.37

6.Bitcoin Cash yüzde 0.80

9.Tether yüzde 0.20 düştü. - İstanbul

Kaynak: DHA