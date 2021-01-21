KRİPTOPARA-Bitcoin 35,000, hacim 1.0 trilyon doların altında

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 35,000 doların alına çekilirken, birimin hacminin 640 milyar dolara kadar inmesinin de etkisiyle toplam piyasa hacmi de yeniden 1.0 trilyon doların altına çekildi.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 35,000 doların alına çekilirken, birimin hacminin 640 milyar dolara kadar inmesinin de etkisiyle toplam piyasa hacmi de yeniden 1.0 trilyon doların altına çekildi.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.44 düşüşle 34,176.61 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı da yüzde 2.44 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 658 milyar dolardan, yaklaşık 18 milyar dolarlık düşüşle 640 milyar dolara indi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak 'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi, dünkü 1 trilyon 8.15 milyar dolardan, günün erken saatlerinde 992 milyar dolara kadar geriledi.Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 64 birimin değeri düşerken, düşenlerden 5 birim de ilk 10 birimin arasındaydı.Toplam 8,296 kripto para biriminin işlem gördüğü 32,494 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 64.8'ini Bitcoin oluşturuyordu.Kripto para haber platformu Coinkolik.com, kripto para borsa platformlarından ve farklı uzmanlardan 2021 kripto para beklentilerini aldı.BTC Haber .com platformu yazarlarından İsmail Hakkı Polat, 2021 yılının öncelikle Bitcoin için sistem tarafından kabul yılı olacağını vurguladı ve ekledi: "2021 yılında pandeminin ekonomilerinde olumsuz etkilerini hissetmeye devam eden devletlerin, Bitcoin'e karşı aşırı izdiham karşısında bir düzenlemeden kaçamayacakları kanaatindeyim."Kripto para dünyasında iyi ve kötü senaryolar tabii ki mevcut fakat hangi senaryo işlerse işlesin, 2021 yılından itibaren Bitcoin'in finans piyasaları dahilinde er yada geç kabullenileceği bir döneme gireceğiz. "Bu doğrultuda Bitcoin'in de bugüne kadar yüksek inişli çıkışlı karakterinden kurtularak parasal sistem içinde daha istikrarlı bir şekilde hareket edeceğini öngörüyorum. 2021 yılı ve devamı 2022 yılında Bitcoin'in üçüncü ve son yükselişi olacağını düşünüyorum."Bitcoin aslında bu görkemli yükseliş sonrasında yaşlı bir kripto para olarak ama onların atası konumunda ve parasal dönüşümün de öncüsü olarak kendi saygın yerinde istikrarlı bir grafik çizmesini ve dönüşüm bayrağını yeni nesil dijital paralara devretmesini bekliyorum."Bunun tek istisnası da devletlerin Bitcoin'i el birliği ile sistemin dışına itmeleri olur ki işte o zaman onlar için kabus bir senaryo işlemeye başlar. Bitcoin er yada geç ama kuvvetle muhtemel küresel bir para birimi haline gelecektir." (Grafik - Tablo)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı