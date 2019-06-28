KRİPTOPARA – Bitcoin 11 bin 500 düzeylerinde tutunuyor

– Kripto para birimleri piyasasında düzeltme hareketinin etkisiyle Bitcoin'de görülen yüksek volatilite devam ederken, piyasanın en yüksek hacimli birimi 11 bin 500 dolar düzeylerinde tutunuyor.

Çeşitli küresel gelişmelerin etkisiyle Bitcoin fiyatında görülen artış eğiliminin ardından piyasada düzeltme hareketinin etkileri görülmeye başladı. Bitcoin'in yanında piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 biriminde de görülen düşüş eğilimi piyasa hacmine de olumsuz yansıdı. Buna rağmen, Facebook'un kripto para birimi Libra'yı tanıtması ve PricewaterhouseCooper LLP'nin hizmetlerine kripto para birimleri denetleme uygulaması eklemesiyle kripto para birimleri teknolojisi adaptasyonunun arttığı görülmüştü. Kapronasia şirketi finansal teknoloji danışma şirketi direktörü Zennon Kapron, "Libra'nın ne kadar başarılı olmasından bağımsız olarak kesinlike Bitcoin'e olan ilgiyi geri getiriyor" dedi.

Gelişmelerin ardından Bitcoin son 24 saatte 7.36 düşüşle 11 bin 519 dolara gerilerken, 204 milyar 871 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 62.4'ünü oluşturdu.

Toplam 2,292 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 84'ü düştü ve söz konusu düşüşe yüzde 27.25 ile 77'nci sıradaki Insight Chain öncülük etti. En büyük 10'dan da yüzde 10.40 ile Bitcoin Cash düştü.

Gelişmelerin ardından piyasa hacmi son 24 saatte 23 milyar dolara denk gelen yüzde 7.3 düşüşle 327 milyar 821 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 119 milyar 415 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 7.36

Ethereum yüzde 6.61

Ripple yüzde 5.80

Bitcoin Cash yüzde 10.40

Litecoin yüzde 4.46

EOS yüzde 9.79

Binance Coin yüzde 1.06

Bitcoin SV yüzde 3.47

Tether yüzde 0.28

Cardano yüzde 6.56 düştü. (Grafik)



Kaynak: DHA

- İstanbul