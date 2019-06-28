KRİPTOPARA – Bitcoin 11 bin 500 düzeyini aştı

– Kripto para birimleri piyasasında düzeltme hareketinin etkisiyle Bitcoin'de görülen yüksek volatilite devam ederken, piyasanın en yüksek hacimli birimi 11 bin 800 dolar düzeyine yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Bitcoin son 24 saatte 1.03 artışla 11 bin 858 dolara yükselirken, 210 milyar 916 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 62.8'ini oluşturdu.

Toplam 2,292 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 41'i düştü ve söz konusu düşüşe yüzde 15.27 ile 78'inci sıradaki Insight Chain öncülük etti.

Gelişmelerin ardından piyasa hacmi son 24 saatte 11 milyar dolarlık artışla 336 milyar 69 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 112 milyar 653 milyon dolar oldu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 1.03

Ripple yüzde 2.72

Bitcoin Cash yüzde 0.37

Litecoin yüzde 2.21

Binance Coin yüzde 1.03

Bitcoin SV yüzde 11.68

Tether yüzde 0.58

Ethereum yüzde 0.65,

EOS yüzde 5.24 ve

Cardano yüzde 3.26 düştü.

Kaynak: DHA