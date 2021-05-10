KRİPTOPARA-Binance Ether ve Stellar işlemlerini geçici olarak durdurdu
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KRİPTOPARA-Binance Ether ve Stellar işlemlerini geçici olarak durdurdu

KRİPTOPARA-Binance Ether ve Stellar işlemlerini geçici olarak durdurdu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Dünyanın önde gelen kripto para platformlarından Binance, teknik nedenlerden dolayı, geçici olarak Ether ve Stellar çekme işlemlerini durdurduğunu ve sorunun kısa sürede çözülmesinin beklendiğini açıkladı.

Dünyanın önde gelen kripto para platformlarından Binance, teknik nedenlerden dolayı, geçici olarak Ether ve Stellar çekme işlemlerini durdurduğunu ve sorunun kısa sürede çözülmesinin beklendiğini açıkladı.

Binance'ten Twitter üzerinden yapılan açıklamada, Ether ($ETH) ve Stellar ($XLM) para çekme işlemlerinin, çok yüksek hacim artışı nedeniyle ortaya çıkan teknik nedenlerden dolayı geçici olarak askıya alındığı belirtildi. 

Açıklamada, "Ekibimizin bunun üzerinde çalıştığından emin olabilirsiniz. Sebep olduğumuz her türlü rahatsızlıktan dolayı özür dileriz ve sabrınız için teşekkür ederiz" denildi.Bu açıklamandan kısa süre sonra çekim işlemleri yeniden başlatıldı.

 


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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