KRİPTOPARA-Binance Coin, CEO tweet'i sonrası yüzde 30 yükseldi
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KRİPTOPARA-Binance Coin, CEO tweet'i sonrası yüzde 30 yükseldi

09.02.2021 19:47 | Son Güncelleme: 09.02.2021 19:51
KRİPTOPARA-Binance Coin, CEO tweet'i sonrası yüzde 30 yükseldi

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli yedinci birimi Binance Coin (BNB), yüzde 30'dan çok artışla 97 dolar ile, değeri Aralık ayından bu yana üç katına çıktı.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli yedinci birimi Binance Coin (BNB), yüzde 30'dan çok artışla 97 dolar ile, değeri Aralık ayından bu yana üç katına çıktı.

Binance Coin COE'su Changpeng Zhao, gelişmeler üzerinde attığı Twitter mesajında, "Sakin olun... Uygun risk yönetimi yapın... Biraz çeşitlendirin.. Yalnızca acil ihtiyaç duymadığınız parayla yatırım yapın... Önümüzdeki ay ödeyeceğiniz kiranız ile yatırım yapmayın... Bazı sistem sorunlarını bekleyin... Dolandırıcılıklara düşmeyin... Kendinize karşı sorumlu olun ve sorumluluk alın" öğütleri verdi.

Kullanıcıları, Binance borsası tarafından başlatılan dijital varlığın Binance ücretlerini Binance Coin olarak ödemelerine ve karşılığında indirim almalarına olanak tanıyor.Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin de, gelen kurumsal alımlarla hızla yükselerek 48,049 dolarlık tarihi yüksek düzeye tırmanırken, ikinci sıradaki Ether de, son 24 saatlik sürede yüzde 8.0'den çok artışla 1,800 dolarlık rekor düzeyi gördü.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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