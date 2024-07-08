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Tether'den yapay zeka alanında yeni çözüm vurgusu

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Tether CEO'su Paolo Ardoino, yapay zeka teknolojilerinin yerelleştirilmesi sayesinde kullanıcıların gizlilik ve güvenliğinin artırılabileceğini belirtti. Ardoino, yeni nesil akıllı cihazların bu yerel modellerle uyumlu hale getirilmesinin teknolojik bağımsızlık ve gelişmiş güvenlik protokollerinin bir kombinasyonunu sunacağını ifade etti.

Tether'in CEO'su Paolo Ardoino, yapay zeka teknolojilerinin yerelleştirilmesiyle kullanıcıların gizlilik ve güvenliğinin artırılabileceğini belirtti. Yapılan açıklamayla yeni nesil akıllı cihazların bu yerel modellerle uyumlu hale getirilmesi planlanıyor. Ardoino, bu adımın teknolojik bağımsızlık ve gelişmiş güvenlik protokollerinin bir kombinasyonunu sunacağını vurguladı.

Tether'den Yerel Modeller İle Yeniden Şekillenen Yapay Zeka Güvenliği

Stablecoin ihraççısı Tether'in üst düzey yöneticisi Paolo Ardoino, yapay zeka (YZ) teknolojilerinde yeni bir çığır açabilecek fikirlerini paylaştı. Ardoino, kullanıcı gizliliği ve veri güvenliği konularında yerel YZ modellerinin önemli avantajlar sunabileceğini öne sürdü.

Tether yöneticisi, son nesil akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarların, yapay zeka modellerini yerel olarak çalıştırma ve geliştirme yeteneğine sahip olduğunu belirtti. Bu yaklaşımın, kullanıcılara kendi verilerini kontrol etme imkanı tanıyacağını ve çevrimdışı kullanım olanağı sağlayacağını vurguladı.

Ardoino'nun açıklamaları, teknoloji dünyasını sarsan bir dizi olay sonrasında geldi. OpenAI'a yönelik gerçekleşen siber saldırı ve Apple'ın macOS kullanıcı verilerinin güvenliğiyle ilgili yaşanan sorunlar, büyük teknoloji şirketlerinin veri yönetimi konusundaki güvenilirliğini sorgulatmıştı.

Bu gelişmeler ışığında Tether, yapay zeka alanında yeni girişimler başlattığını duyurdu. Şirketin yerel YZ modellerine odaklanması, sektörde dikkat çeken bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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