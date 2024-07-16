Stripe Avrupa'da kripto devrimi başlatıyor

Stripe, Avrupa'daki müşterilerine kredi ve banka kartları üzerinden kripto para satın alma imkanı sunarak finansal teknolojilerde yeni bir dönem başlatıyor. Bu yenilik, çevrimiçi alışveriş platformlarına entegre edilebilecek bir araç ile destekleniyor, böylece kullanıcılar doğrudan web siteleri üzerinden işlem yapabiliyor. Şirketin bu adımı, Avrupa'daki kripto para erişimini genişletiyor ve dijital ekonomide büyüme fırsatlarını artırıyor.

Avrupa Kripto Pazarında Stripe İmzası

Finansal teknoloji sektörünün öncü isimlerinden Stripe, Avrupa'daki kripto para piyasasına iddialı bir giriş yaptı. İrlanda merkezli şirket, Avrupa Birliği vatandaşlarına yönelik yeni bir hizmet başlattı. Bu hizmet sayesinde kullanıcılar, kredi ve banka kartlarıyla Bitcoin, Ether ve diğer önde gelen kripto paraları kolayca satın alabilecekler.

Konu hakkında bilgisi olan kaynakların aktardıklarına göre Stripe, bu yeniliği e-ticaret sitelerine entegre edilebilen bir araç olarak sunuyor. Böylece satıcılar, web sitelerinden doğrudan kripto para ile satış yapabiliyor. Sistem aynı zamanda ücretlendirme, müşteri hizmetleri ve yasal zorunluluklar gibi konuları da yönetiyor.

Stripe'ın kripto para birimlerinden sorumlu yöneticisi John Egan, bu girişimin Avrupalı tüketiciler için kripto para alımını hızlandıracağını ve kolaylaştıracağını belirtti. Egan, "Platformumuzun sunduğu optimizasyon, kimlik doğrulama ve güvenlik hizmetleri, satıcıların daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor." dedi.

Bu hamle, Stripe'ın kripto para piyasalarına ve işletmelere yönelik stablecoin ödemelerini destekleme kararının ardından geldi. Şirket, işlemlerin anında ABD Doları veya Euro gibi yerel para birimlerine dönüştürülmesini mümkün kılıyor.